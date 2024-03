Modelo Lívia Castro representará Sete Lagoas no Miss Grand Minas Gerais 2024

Sete Lagoas tem uma representante para a competição de beleza Miss Grand Minas Gerais 2024: Lívia Castro, revelação descoberta há pouco tempo no mundo da moda. Em junho, a modelo competirá com outras participantes a coroa - e a chance de ser a brasileira que tentará ser premiada a nível mundial.

Foto: Lívia Castro / divulgação

Esta é a primeira competição que Lívia participará: convidada ao concurso por Adriana Macedo, coordenadora estadual de concursos de beleza no estado, ela está bem empolgada em ser a representante da cidade. "é uma honra ser a voz da nossa população sete lagoana", afirma. "O concurso vai muito além de enaltecer a beleza exterior, mas sim, tem o propósito de tornar a miss uma representatividade, como sinal de exemplo, de boas condutas e responsabilidades como cidadã, em apoio às causas sociais que visem a paz e a harmonia da sociedade global", completa a modelo.

Lívia entrou no mundo da moda no auge da pandemia de Covid-19, por uma seletiva online realizada por Dilson Stein, scouter renomado nacionalmente. "Ao ser selecionada por ele, passei a ter acesso à empresas e então fiz alguns trabalhos, parcerias como modelo fotográfica. Por outro lado, essa é minha primeira experiência como miss", aponta.

A modelo acrescenta que a preparação ao evento vai muito além do estético: "O Miss Grand não avalia apenas a beleza exterior. O concurso irá avaliar três requisitos: beleza, elegância e carisma. É preciso treinamento de passarela, aulas de oratória, de postura, elegância e etiqueta", aponta. "Além disso, o evento valoriza a cultura e singularidade de cada região, o que me dá a oportunidade de apresentar a cultura e a beleza de nossa cidade", completa Lívia Castro.

Miss Grand

Sendo um dos concursos de beleza mais recentes (criado na Tailândia em 2013), o Miss Grand já se tornou grande, estando entre os três mais relevantes de sua categoria, como o Miss Mundo e Miss Universo - porém, de acordo com o seu criador, a sua força está na internet. As modelos devem mostrar engajamento nas redes sociais para com seu público, muito além da beleza. O Brasil já teve uma vencedora da competição: Isabella Menin, no ano de 2022.

A edição mineira do Miss Grand será realizada entre os dias 13 a 15 de julho, no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte.

Filipe Felizardo