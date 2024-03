Carro capota na MG-424 em Confins e condutor foge sem esperar socorro

Um veículo Ford/Ka branco capotou na noite desta quinta-feira (21) na rodovia MG-424, na altura do km 12, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O condutor do veículo fugiu do local sem esperar por socorro e recusou atendimento médico.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo testemunhas, o carro capotaou após o condutor perder o controle da direção. O veículo foi encontrado no canteiro central da rodovia com a documentação irregular, com o último licenciamento realizado em 2022.

Diante disso, o veículo foi removido para um pátio credenciado em Confins. A Polícia Militar registrou a ocorrência e as autuações pertinentes foram realizadas eletronicamente. A investigação do caso está em andamento para identificar o condutor do veículo.

