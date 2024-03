Ministério da Saúde aponta mais dois óbitos por chikungunya sob investigação em Sete Lagoas

Sete Lagoas tem mais dois casos de óbito por chikungunya sob investigação, de acordo com o monitoramento de arboviroses realizado pelo Ministério da Saúde. Confira mais detalhes.

Foto ilustrativa: http://rhizomananopropolis.com

Os dados são de quinta-feira (21). São 6.780 casos confirmados, com 7.384 sob investigação e duas mortes sob suspeita. A cidade atingiu, na última semana, oito óbitos pela doença, a sua grande maioria idosos.

A chikungunya atinge principalmente as mulheres em Sete Lagoas: de acordo com o Ministério da Saúde, as faixas etárias entre 20 a 59 anos são as que tem maiores registros da doença. Nos homens, apenas a faixa entre 20 a 29 anos tem a maioria dos casos.

Dengue

Em crescente constante, Sete Lagoas está com 4.795 casos de dengue na cidade, e 5.466 sob investigação. Há cerca de dois dias, uma morte pela doença foi confirmada pelas autoridades em saúde.

Fumacê

A Prefeitura de Sete Lagoas está desde o último dia 19 de fevereiro realizando a aplicação de inseticida por meio de fumacê - porém, sem o carro do Governo de Minas que foi utilizado nas últimas semanas. O método utilizado é o 'bloqueio', realizado em regiões de lagoas, córregos e brejos, sempre após às 22h.

Filipe Felizardo