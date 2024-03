Veja quantos casamentos, divórcios, nascimentos e óbitos ocorreram em Sete Lagoas em 2022, segundo IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou na quarta (27/03) dados de registro civil de todo o país consolidados para o ano de 2022. Eles apontam que em Sete Lagoas ocorreram 2803 nascimentos e 1630 óbitos. No mesmo ano, 1220 casamentos foram constituídos na cidade sendo 1205 entre pessoas de sexo diferente e 15 do mesmo sexo, enquanto 685 divórcios também foram registrados.

Fotos: Pixabay

Dados a nível nacional

O Brasil registrou 2,54 milhões de nascimentos em 2022, uma queda de 3,5% na comparação com 2021, chegando ao menor patamar desde 1977 – a série histórica foi iniciada em 1974.

Este é o quarto recuo consecutivo. Em 2018, o número de nascimentos registrados foi de 2,89 milhões. Em comparação com a média dos cinco anos anteriores à pandemia de COVID-19 (2015 a 2019), há uma diminuição de 11,4%;

Todas as regiões apresentaram queda nos registros de nascimentos ocorridos em 2022. Porém, o percentual foi superior à média nacional no Nordeste (-6,7%) e no Norte (-3,8%).

Santa Catarina (2,0%) e Mato Grosso (1,8%) foram os únicos estados que apresentaram aumento de registros de nascimentos.

O país registrou 1,50 milhão de óbitos em 2022, número 15,8% menor em comparação com 2021, mas as mortes de crianças e adolescentes até 14 anos aumentaram.

No recorte por faixa etária, chama a atenção o fato de que, para a população com menos de 15 anos de idade, houve aumento do número de óbitos de 2021 para 2022. No total, foram registrados 40,1 mil óbitos para pessoas de 0 a 14 anos, 7,8% a mais do que em 2021 (37,2 mil). O maior aumento se deu entre as crianças de 1 a 4 anos: ocorreram 6 mil óbitos, 27,7% a mais do que em 2021 (4,7 mil).

O número de casamentos cresceu 4,0% em 2022, totalizando 970 mil; os casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateram recorde, com 11 mil.

“Desde 2015, o número de casamentos vem apresentando tendência de queda. Houve um decréscimo ainda mais expressivo entre 2019 e 2020, com estreita relação com o cenário de pandemia e as orientações sanitárias de distanciamento social”, explica Klívia Brayner, gerente da pesquisa, que complementa: “Mesmo com o crescimento em 2021 e 2022, o número de registros de casamentos não superou a média dos cinco anos anteriores à pandemia (2015 a 2019)”. O mês de dezembro foi o de maior número de registros (101,7 mil) enquanto fevereiro (63,3 mil) teve a menor quantidade.

O número de divórcios aumentou 8,6% em 2022, chegando a 420 mil.

Vinícius Oliveira com informações do IBGE e g1