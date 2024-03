Amplitude térmica marca fim de semana em Sete Lagoas; veja previsão

Do "friozinho" ao calor. Essas vão ser as sensações de quem estiver na cidade de Sete Lagoas durante o sábado e domingo, 30 e 31 de março, respectivamente. Com manhãs frescas e tardes quentes, a chuva também pode cair no município.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

O sábado (30) amanheceu com temperatura mínima de 20°C. Ao longo do dia a temperatura sobe até atingir 30°C por volta das 15h. Existe 59% de chance de chuva por meio de pancadas à tarde e à noite.

No domingo (31) a variação da temperatura será mais perceptível, já que a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C. Haverá menos probabilidade de chover (46%) durante a tarde e noite do Domingo de Páscoa.

A umidade mínima será de 55% sábado e sobe para mínima de 60% no domingo.

Vinícius Oliveira, com informações de Climatempo