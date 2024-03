Grupo Cine Sete Lagoas realiza sessões adaptadas para autistas

Em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado na próxima semana (dia 02/04), o Grupo Cine terá sessões permitidas para todos, porém, com sessões especiais e adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. Nessas sessões especiais o filme Kung Fu Panda será exibido. Confira a programação:

No dia 30/03, às 16h15, o filme será exibido em 3D, com preço de meia entrada para todos.

No dia 02/04, às 18h30, o filme será em 2D, também com preço de meia entrada para todos.

As salas das sessões especiais serão adaptadas, mantendo as luzes acesas durante o filme e o volume do áudio ajustado em nível mais baixo.

Além disso, na terça-feira (02/04), haverá a promoção do Abraço: 2 ingressos e um Abraço por apenas R$23,00 para todas as sessões.

Os interessados podem garantir seu ingresso no link disponível na bio do Grupo Cine.

É importante lembrar que em todas as sessões, incluindo as especiais/adaptadas para o público portador do TEA, é necessário apresentar RG ou certidão das crianças, além do documento de identificação de um dos responsáveis.

Da Redação com Grupo Cine