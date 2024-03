Rota do Frango: SENAC apresentará os resultados da pesquisa do projeto 3 e 4 de abril

O Circuito Turístico das Grutas atingiu um marco significativo na implementação do Projeto Rota do Frango. Após concluir a etapa VII, o SENAC MG está se preparando para revelar os resultados de uma abrangente pesquisa realizada em colaboração com os estabelecimentos gastronômicos da área.

Foto: RESTAURANTE MINEIRO BRUTO

Durante mais de dois meses, os profissionais do SENAC MG estiveram presentes em bares, restaurantes e lanchonetes que oferecem o frango como prato especial aos clientes. Agora, nos dias 03 e 04 de abril, nas cidades de Lagoa Santa e Sete Lagoas, esses resultados serão apresentados ao Trade Turístico regional.

"A pesquisa não apenas destacou a variedade de pratos à base de frango, mas também explorou a riqueza da culinária mineira, desde os preparos tradicionais no fogão a lenha até as criações dos chefs locais. Além disso, a harmonização com bebidas destiladas produzidas nas fazendas e destilarias da região complementa a experiência gastronômica única proporcionada pela Rota do Frango do Circuito das Grutas", destaca Mariela Janice França Teodoro, presidente da Associação Circuito Turístico das Grutas.

Este projeto é parte de uma série de seis Rotas Turísticas desenvolvidas para atender a diferentes perfis de turistas e visitantes, promovendo a cultura local e valorizando a rica gastronomia da região. Os interessados em participar do evento de apresentação dos resultados da pesquisa do SENAC MG podem se inscrever através da plataforma Sympla.

Não perca a oportunidade de conhecer os próximos passos para a implementação da Rota do Frango e contribuir para o fortalecimento do turismo regional. "O território do Circuito das Grutas possui uma cultura gastronômica muito rica, com doces, quitandas, cachaças, diversas receitas com frango, ora-pro-nobis... São muitas delícias que encantam não só o turista, mas também os moradores do município. É preciso cada vez mais estruturar essa cadeia produtiva para que não se perca e possa fomentar o turismo", completa Mariela França.

Foto: RESTAURANTE MINEIRO BRUTO

Sobre o Circuito das Grutas

O Circuito das Grutas é uma Instância de Governança Regional que possui em seu DNA as Grutas da Lapinha, Rei do Mato e Maquiné. É composta por 15 municípios (Lagoa Santa, São José da Lapa, Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Fortuna de Minas, Cachoeira da Prata, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama) que estão no entorno dessas Grutas e tem por objetivo organizar o turismo de forma integrada e colaborativa no fomento de iniciativas que promovam o turismo regional.

SERVIÇO – ROTA DO FRANGO

Apresentação do resultado da pesquisa realizada pelo SENAC de Minas para o Circuito das Grutas

• 03/04/2024 – 16h

Lagoa Santa – Mercadão Internacional – Av. Das Árvores, 290 – Jardim Ipê

• 04/04/2024 – 16h

Sete Lagoas – Hotel Tulip Inn – Av. Pref. Alberto Moura, 21001 – Jardim Arizona

Confirme presença no link, é gratuito

Da Redação com Ascom Circuito das Grutas