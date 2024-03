Policiais militares salvam criança engasgada em Sete Lagoas

Na quinta-feira, dia 28 de março, durante seu turno de serviço, uma equipe da Polícia Militar parou no ponto de apoio do Posto Mamoré para registrar um acidente de trânsito.

Foto: Ascom PMMG

Em certo momento, um veículo Fiat Uno entrou no pátio do posto e um homem, visivelmente desesperado, saiu do carro carregando uma criança recém-nascida que estava com as vias aéreas obstruídas e aparentemente sem sinais vitais.

Os policiais agiram rapidamente e realizaram a manobra de Heimlich. O recém-nascido, posteriormente identificado como Lucas Gabriel, começou a apresentar sinais de vida, embora ainda com dificuldades para respirar.

Os agentes colocaram o bebê na viatura e seguiram imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sete Lagoas, onde os procedimentos para desobstrução das vias aéreas foram finalizados.

A criança ficou em segurança sob os cuidados da equipe da UPA, ao lado de seu pai.

Da Redação com 19ªRPM