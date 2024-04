Veja a previsão do tempo para este 1º de abril em Sete Lagoas

A previsão do tempo para Sete Lagoas, neste 1º de abril, indica um dia com sol predominante, algumas nuvens e baixa possibilidade de chuva ao longo do dia.

Foto: Reprodução/ Internet

As temperaturas devem variar, com mínima de 20°C e máxima de 30°C. A umidade máxima será de 90%, enquanto a mínima atingirá os 55%.

Pela manhã, espera-se uma cobertura de nuvens, com ventos fracos soprando predominantemente do sudeste ao leste. Durante a tarde, o cenário tende a permanecer com muitas nuvens, acompanhadas por pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos fracos predominando do noroeste ao norte. À noite, as nuvens devem persistir, com os ventos mudando sua direção para leste-norte, também mantendo-se fracos.

