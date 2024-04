Falece segunda vítima de acidente entre motocicletas no último fim de semana

A segunda vítima do acidente entre duas motocicletas na avenida Prefeito Alberto Moura em Sete Lagoas, madrugada do dia último dia 30, veio a felecimento no domingo (31). O adolescente de 15 anos não resistiu aos ferimentos.

Imagem ilustrativa/Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

O acidente envolveu três vítimas naquela data. O óbito de um dos jovens envolvidos, cuja idade era de 18 anos e segundo informações pilotava uma das motocicletas, havia sido constatado pelo Samu no local do acidente.

Conforme noticiado pelo portal Por Dentro de Tudo, ao chegar no local no dia 30, a polícia não encontrou testemunhas capazes de descrever o incidente. Apenas um dos envolvidos estava em condições de relatar o ocorrido. Ele informou que estava acompanhado de um amigo e que decidiram ir até um loteamento nas imediações para andar de motocicleta. Eles não tinham conhecimento de nenhum encontro entre motociclistas marcado para o local. Ao saírem do loteamento, o amigo, que conduzia a motocicleta, estava em alta velocidade quando colidiu com outra moto que vinha em sentido contrário, resultando na queda de ambos.

Da Redação