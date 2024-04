Bloco Mocidade Alegre faz ação solidária no Domingo de Páscoa em Sete Lagoas

O Bloco Mocidade Alegre fez uma ação social e distribuiu ovos de Páscoa para moradores dos bairros Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Carmo em Sete Lagoas. A iniciativa arrancou sorrisos de quem recebeu seu chocolate no domingo (31).

Foto: Bloco Mocidade Alegre

É o terceiro ano consecutivo que o Mocidade Alegre faz essa ação de Páscoa. Segundo Lucas Louzada, um dos organizadores do Bloco, além dos desfiles e ensaios de Carnaval a instituição também tem um papel social junto à comunidade, o que também ajuda o Bloco a divulgar seu trabalho e atrair o interesse de novos participantes.

Ao todo a equipe distribuiu setenta e quatro ovos de páscoa para moradores dos bairros Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Carmo, doces estes que foram obtidos com ajuda dos próprios integrantes do Mocidade Alegre e seus familiares.

A ação de Domingo levou surpresa e alegria para muitos que ganharam os presentes. "Foi incrível! Realmente tinha pessoas que não receberam nada, somente o nosso. Fomos muito bem recebidos!", relata Lucas Louzada. Confira alguns momentos dessa entrega:

Para acompanhar as ações do Bloco Mocidade Alegre ao longo do ano e conhecer mais dos trabalhos que eles desenvolvem, acesse o Instagram oficial @mocidadealegre7l.

Da Redação, Vinícius Oliveira