Sete Lagoas atinge 8 mil casos de chikungunya e quase 6 mil de dengue

Os casos de arboviroses seguem em alta na cidade: Sete Lagoas está a ponto de chegar a 6 mil notificações positivas para dengue; já são 8 mil casos de chikungunya.

Foto: Pixabay / ilustração

Os dados são do Boletim de Arbovirores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), atualizados nesta segunda (1º). Sete Lagoas é uma das cidades do estado com maior número de notificações positivas por chikungunya: 8.022, com 8,4 mil ainda sob análise. Dez pessoas morreram e um óbito está sob análise.

Na esteira das infecções, a dengue segue alarmante, com 5.889 casos confirmados, e 6,5 mil em suspeita. Na última sexta-feira (29) foi confirmada a morte de mais uma pessoa pela doença em Sete Lagoas, subindo para três a contagem em 2024.

Filipe Felizardo