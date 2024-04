Prefeitura realiza 2º Workshop de Mecânica Básica de Autos Para Mulheres em parceria com Sest/Senat

Lugar de mulher é onde ela quiser (e precisar estar). As estatísticas mostram que a mulher é mais prudente e responsável também no trânsito, se envolvendo menos em acidentes em relação aos homens. Segundo aponta a Seguradora Líder, que atende o pagamento do seguro DPVAT, na maioria dos casos que envolvem vítimas do sexo feminino, elas estão como pedestres ou passageiras, e em pouquíssimos casos, como condutoras.

Foto: Divulgação/Senai

Com o objetivo de emancipar ainda mais esse público, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans e da Secretaria da Mulher - com o apoio do SEST/SENAT, realiza o 2º Workshop de Mecânica Básica de Autos Para Mulheres, no dia 10 de abril, quarta-feira, de 19h às 20h30, ao lado do ginásio coberto da Praça da Feirinha. "É mais um evento exclusivo para mulheres com o objetivo de fortalecer a confiança em situações adversas como troca de pneus, verificação mecânica antes de sair de casa ou viajar, flúidos, óleos e a prática de baliza", conta Dani Maia, supervisora do Núcleo de Educação no Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU).

O evento, que é gratuito, conta com a participação de diversos parceiros como Sest Senat, Grupo Santa Helena, Via Mondo, Osaka Toyota, Hyundai Mazam, O Boticário e os centros de formação de condutores Mão na Roda, Lu Contin, Equilíbrio, São Judas, Nova Aliança e Digital.net. As inscrições gratuitas estão abertas NO LINK (mas corra, pois são vagas bem limitadas). Siga o exemplo: dirija como uma mulher!

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM