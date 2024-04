Sete Lagoas: Guarda Civil Municipal participa de treinamento com armas de menor potencial ofensivo

Foram três dias de treinamento intenso realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas, em mais uma capacitação, desta vez, para o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, como sprays de pimenta, munições de impacto controlado e granadas lacrimogêneas. O estacionamento do Unifemm recebeu na semana passada três turmas da força de segurança municipal, em mais uma ação de fortalecimento da nossa guarda.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com o investigador da Polícia Civil, Ednilson de Almeida Filho, os instrumentos de menor potencial ofensivo têm o objetivo principal de incapacitar temporariamente o indivíduo infrator, preservando sua vida. "São instrumentos usados em controle de distúrbio civil e demais ocorrências que demandem sua utilização", afirma.

Para o Diretor Regional da 19ª RISP, José Fábio Piazza Júnior, o treinamento é fundamental para que a tropa possa entender o tipo de material a ser usado, bem como realizar testes de sensibilidade. "Essa integração é uma política do Estado de Minas Gerais. Temos uma Subsecretaria de Integração que tem como propósito esse senso de cooperação entre todas as forças de segurança pública do estado, bem como das municipais", assegura.

O vice-prefeito Dr. Euro Andrade participou do último dia de capacitação e parabenizou as equipes pelo importante treinamento. "É exatamente para proteger o cidadão e também a própria segurança dos agentes. Parabenizo aos participantes deste curso e também aos instrutores."

"Deixo aqui meu agradecimento especial a todos vocês, que se dispuseram a estar aqui hoje, muitos em período de suas folgas. Para nós é um orgulho muito grande. Queremos sempre melhor qualificar nossos profissionais, pois isso se reflete em uma sociedade mais segura, que é uma das atribuições da nossa guarda", encerrou o comandante da GCM, Sérgio Andrade. Guarda Municipal mais treinada e equipada significa mais segurança para os cidadãos.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM