Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça-feira (2)

Nesta terça-feira (02), Sete Lagoas pode esperar um dia com variação de tempo. A previsão indica sol e aumento de nuvens durante a manhã, seguido por pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite.

Foto: Reprodução/ Internet

As temperaturas devem oscilar entre 21°C como mínima e 29°C como máxima, mantendo-se estáveis ao longo do dia. A umidade relativa do ar alcançará seu pico de 90%, enquanto a mínima se estabelece em 60%.

Durante a manhã, muitas nuvens devem predominar, com ventos fracos soprando predominantemente do leste-sudeste. À tarde, a tendência é de muitas nuvens persistirem, com ventos fracos mudando sua direção para norte-nordeste. Já durante a noite, espera-se muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, acompanhada de ventos fracos soprando do nordeste-norte.

O sol nasceu às 06h05 e vai se pôr às 17h58. Além disso, a lua encontra-se em sua fase de quarto minguante, marcando o período de outono na região.

Da redação