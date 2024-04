Assalto a posto de combustível em Sete Lagoas: Autor armado foge com vinte mil reais

Na noite de segunda-feira (01), um assalto foi perpetrado no Posto Norte/Sul, localizado em Sete Lagoas. O funcionário responsável pelo caixa e pelo abastecimento do posto relatou que um indivíduo, portando uma arma de fogo semelhante a um revólver calibre .32, entrou sozinho nas dependências do estabelecimento.

Imagem ilustrativa

O assaltante, ameaçando o frentista com a referida arma, exigiu o montante em dinheiro guardado no cofre, demonstrando conhecimento sobre sua localização. Sob coação, o funcionário abriu o cofre e entregou ao criminoso cerca de vinte mil reais, distribuídos em diversas cédulas. Após consumar o roubo, o indivíduo fugiu em direção à Avenida Marechal Castelo Branco.

Apesar da presença de câmeras de vigilância no posto, nenhuma delas estava operacional no momento do incidente, e não há registros de câmeras nas proximidades que pudessem auxiliar na identificação do assaltante. Os demais funcionários em serviço não presenciaram a ação criminosa, tendo conhecimento do ocorrido apenas após a fuga do criminoso e os gritos de socorro da vítima.

As viaturas policiais em patrulhamento realizaram diligências na tentativa de identificar e capturar o autor do delito, porém sem êxito até o momento.

Da Redação com Por Dentro de Tudo