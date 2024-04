Seleção de Estagiários da Prefeitura divulga lista preliminar de classificados e desclassificados

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 1º de abril, a lista preliminar dos classificados e desclassificados no processo Seletivo de Seleção de Estagiários (Edital 01/2024) e abriu, até o dia 16 de abril, o prazo para retificação das inscrições.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Conforme subitem 5.4 do Edital, o(a) candidato(a) poderá consultar se foi classificado ou não no Diário Oficial desta segunda e também no link, disponível para conferência e para envio da documentação dos(as) candidatos(as) desclassificados(as).

Caso a inscrição tenha sido aprovada, o(a) candidato(a) deverá aguardar a divulgação da Classificação Final prevista para ser publicada no dia 25 de abril. Caso o(a) candidato(a) verifique que a inscrição não foi aprovada (desclassificado), deverá corrigir a documentação necessária, observando o que dispõe o Edital sobre a inscrição de forma a retificar o motivo que ensejou a desclassificação disponível aqui.

O envio da retificação será realizado unicamente pelo formulário disponível, até o dia 16 de abril de 2024. Não serão aceitas novas inscrições durante o período de retificação. A lista de classificados está em ordem alfabética, não estando, portanto, em ordem de classificação.

Dúvidas sobre o edital podem ser esclarecidas pelo e-mail processoseletivo@ administracao.setelagoas.mg. gov.br.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom