Acidente envolvendo três veículos deixa uma vítima fatal em Sete Lagoas

Na noite de segunda-feira (01), um grave acidente na rodovia AMG-0375, próximo ao km 7, entre Sete Lagoas e Inhaúma, deixou uma vítima fatal e duas pessoas feridas. O acidente envolveu três veículos: um ônibus, um Fiat Uno e um Wolkswagen Gol.

Foto: Divulgação/ 25ºBPM

Natan Ferreira de Andrade, de 36 anos, natural de Sete Lagoas, faleceu no local do acidente. Ele era o condutor do Gol e estava acompanhado de duas mulheres, que foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. As vítimas, sofreram diversas escoriações pelo corpo e não correm risco de vida.

Segundo relatos do condutor do ônibus, ele seguia sentido Inhaúma/Sete Lagoas quando observou o Fiat Uno, com velocidade reduzida, sinalizando a intenção de convergir em uma estrada vicinal à esquerda. Neste momento, um terceiro veículo, o Gol, que seguia sentido contrário, em alta velocidade, freou bruscamente, desviou-se para a direita, chocou-se em uma árvore, rodou na pista e atingiu a lateral esquerda do ônibus.

O condutor do Fiat Uno relatou que seguia sentido Sete Lagoas/Inhaúma e, próximo à entrada da mineradora Paraíso, reduziu a velocidade do seu veículo, sinalizando que ia convergir à esquerda, aguardando a passagem do ônibus que seguia em sentido contrário. Nesse momento, ele percebeu que o Gol, que seguia em sua retaguarda em alta velocidade, freou bruscamente para não colidir na traseira do Uno, chocando frontalmente com uma árvore, rodopiando posteriormente na pista e colidindo na lateral esquerda do ônibus.

As duas mulheres que estavam no Gol, informaram a Polícia de que o trio havia consumido bebida alcoólica em um bar próximo do local do acidente.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizou o teste do bafômetro nos condutores do ônibus e do Uno, não sendo detectado nenhum vestígio de álcool. Ambos os condutores estavam com habilitações em dia e os carros também foram liberados do local após a realização da perícia.

O Volkswagen Gol foi removido ao pátio do socorro credenciado por falta de custodiante. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para realizar a retirada do corpo da vítima das ferragens. O corpo de Natan Ferreira de Andrade foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sete Lagoas.

É importante destacar que nenhum dos ocupantes do Gol estava utilizando os cintos de segurança, e o velocímetro do veículo ficou travado na marcação de 150 km/h. A PMRv investiga o caso e as causas do acidente ainda serão apuradas.

Da redação