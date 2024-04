Sebrae Minas promove o evento 'Varejo + Experience' em Sete Lagoas

No mundo em constante evolução, a tecnologia se tornou uma aliada para as empresas que desejam se destacar em um mercado competitivo. Para apresentar as tendências do comércio digital para os pequenos negócios do setor varejista de Sete Lagoas e região, o Sebrae Minas promove o 'Varejo + Experience'. O evento será realizado no dia 27 de abril, a partir das 13h30. As vendas do primeiro lote se encerram no dia 20 de abril. Inscrições neste link.

Foto: Ilustrativa/ Reprodução/ Internet

Durante o evento, os participantes vão conhecer ferramentas e estratégias para aumentar as vendas usando a Inteligência Artificial (AI). Além disso, receberão orientações e dicas sobre como oferecer uma boa experiência ao cliente, tendências de consumo, eficiência operacional e posicionamento de mercado.

A programação inclui ainda a palestra "Neuromarketing e neurovendas para alavancar suas vendas", que mostra como aplicar técnicas de neurovendas, utilizando habilidades de persuasão e influência durante o processo de vendas para conseguir melhores resultados.

"Nesta edição do Varejo + Experience, os empreendedores vão conhecer soluções para alavancar as vendas tanto no comércio digital como físico. Será também uma oportunidade para trocar experiências e se atualizar sobre estratégias para serem utilizadas, principalmente, em datas comemorativas, que poderão potencializar as vendas do comércio no segundo semestre do ano", afirma a analista do Sebrae Minas Renata Castro.

O 'Varejo + Experience' faz parte das ações do programa 'Varejo +' do Sebrae Minas. A iniciativa tem o objetivo de impulsionar os pequenos negócios varejistas, por meio de orientações e ferramentas que contribuem para ampliação das vendas e da presença digital dos empreendimentos. O programa inclui ainda trilhas personalizadas para que o empreendedor tenha bons resultados tanto no varejo físico, tradicional, como no e-commerce, especialmente em canais de vendas, como redes sociais, WhatsApp, marketplace e sites.

SERVIÇO 'Varejo + Experience' em Sete Lagoas Data: 27 de abril Horário: das 13h30 às 19h30 Local: a definir Inscrições: loja.sebraemg.com.br/detalhes/122069 Valor: até 20/04 R$ 150,00 (1ºlote) / R$ 170,00 a partir de 21/04 (2° lote) Mais informações: 31 99543-7930 (WhatsApp)

Programação 13h30 - Credenciamento 14h - Abertura 14h10 - Palestra "Neuromarketing e neurovendas para alavancar suas vendas" 15h20 - Palestra "Inteligência artificial: ferramentas e estratégias para vender mais" 16h30 - Coffee Break 17h - Apresentação do Programa Varejo + 17h40 - Palestra "Varejo Show Alto Impacto em Vendas" 19h30 - Encerramento



Com Assessoria de Imprensa Sebrae Minas