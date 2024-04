Prefeitura de Sete Lagoas concede 5% de desconto para pagamento antecipado do IPTU 2024

A Prefeitura vai conceder 5% de desconto para quem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 15 de maio. Em vários municípios de Minas Gerais, entre eles Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Santa Luzia e Betim, o prazo de pagamento expirou nos primeiros meses de 2024, mas a administração municipal decidiu estender o prazo em apoio ao planejamento financeiro dos contribuintes de Sete Lagoas.

Prefeitura de Sete Lagoas Ascom

O pagamento do IPTU também pode ser parcelado em até seis vezes, sem direito ao desconto, com vencimento da primeira parcela também no dia 15 de maio, sendo as demais todo dia 15 dos meses subsequentes. “O equilíbrio financeiro da atual gestão permitiu estender o prazo e beneficiar o contribuinte que tem o orçamento tão comprometido nos primeiros meses do ano. São duas opções para oferecer possibilidades variadas de planejamento”, explica o Rafael Olavo de Carvalho, secretário municipal de Fazenda e Planejamento.

O talonário já está chegando nas residências, comércios e empresas, mas quem pretende antecipar o pagamento pode retirar a guia no site cecon.setelagoas.mg.gov. br ou procurar a Central do Contribuinte – Cecon (avenida Coronel Altino França, 312, Centro). O carnê apresenta todas as características do imóvel. A solicitação de revisão do lançamento do IPTU pode ser feita, mediante preenchimento de formulário específico, até 30 dias após a data de vencimento.

TCRS

O talão também traz a guia para o pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) mas, neste caso, o vencimento será no dia 10 de julho.

Aplicação

O IPTU é uma das principais garantias orçamentárias das prefeituras e sua destinação garante importantes obras como revitalização de avenidas, praças, escolas, unidades de saúde e ainda ajuda a manter em dia os salários do funcionalismo e serviços essenciais à população, como Saúde, Educação, capina, limpeza e a operação tapa buracos, entre outras melhorias.

Da Redação Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom