Sete Lagoas: Bairro Eldorado vai ganhar uma nova avenida Dr. Cristiano Guimarães após obras de repavimentação

Em breve os moradores dos bairros Eldorado e Honorina Pontes terão uma nova Avenida Dr. Cristiano Guimarães. Esta semana a Prefeitura deu início às obras na via. O projeto inclui nova pavimentação, uma vez que a drenagem já estava concluída, sinalização de trânsito e rampas de acessibilidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, trata-se de um convênio de 2014 junto à Caixa e ao Ministério das Cidades. "Parte dele já estava pronta, com algumas ruas e serviço de drenagem pluvial, faltando apenas a avenida Dr. Cristiano Guimarães. É uma via de 11 metros de largura e 400 metros de extensão. A obra atual consiste em retirar o asfalto antigo, que estava muito ruim, e fazer a nova base, sub-base e asfalto novo em toda a extensão da rua, além de rampas de acessibilidade e sinalização de trânsito", explica.

A avenida Dr. Cristiano Guimarães é uma das principais vias de interligação entre a BR-040 e a Av. Otávio Campelo Ribeiro, dividindo os bairros Eldorado, Honorina Pontes e Universitário, contendo fluxo intenso de veículos pesados, oficinas mecânicas e próxima ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, à Escola Estadual Edith Furst e ao ESF Eldorado. A previsão é de que o novo asfalto fique pronto em até duas semanas e a obra completa em quatro meses.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM