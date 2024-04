Secretaria de Saúde de Minas confirma mais duas mortes por dengue em Curvelo

Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou mais duas mortes por dengue em Curvelo. Com os novos casos, o número de óbitos pela doença no município sobe para quatro.

Foto: GETTY IMAGES via BBC

As duas últimas vítimas, mulheres com idades entre 19 e 39 anos, faleceram no dia 26 de janeiro. Os outros dois óbitos confirmados anteriormente também foram de mulheres, de 38 e 58 anos.

De acordo com o Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses, até o momento, Curvelo registra 2.877 casos confirmados de dengue e 2.727 casos prováveis.

Diante do aumento expressivo no número de casos, a Prefeitura de Curvelo decretou situação de emergência em saúde pública no final de janeiro. Na época, a cidade já contabilizava 1.060 casos prováveis e 952 confirmados da doença.

O decreto reconhece o cenário de "alta incidência" da dengue no município e visa mobilizar recursos e ações para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença.

Da redação com G1