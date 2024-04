Temporal desta terça-feira gera alagamento em Prudente de Morais

Prudente de Morais viveu uma tarde de transtornos por conta da forte chuva que caiu sob a cidade nesta terça-feira (2). A região central ficou alagada - até o momento não foi registrado danos maiores por conta do temporal.

As imagens correm as redes sociais. Na Praça das Palmeiras, no coração da cidade, a enxurrada transportou lixo; a água chegou a subir a altura de bancos na praça. Fontes ouvidas pelo SeteLagoas.com.br relataram que o temporal durou bom tempo e acabou assustando os moradores, mas, em pouco tempo a águas já tinham sido escoadas.

O Corpo de Bombeiros não informou se houve algum dano ou ocorrência de destaque por conta do alagamento em Prudente de Morais. Em partes de Sete Lagoas a chuva também caiu com força.

Da redação