Galoucura Sete Lagoas faz campanha de Páscoa para crianças: saiba como ajudar

A torcida organizada Galoucura, de Sete Lagoas, está realizando uma campanha solidária em arrecadar caixas de bombons em uma ação para a Páscoa, em doação a crianças de bairros da cidade. O projeto será finalizado nesta sexta-feira (5); saiba como ajudar.

Foto: reprodução / Instagram / Galoucura Sete Lagoas

Um dos organizadores, Andrey Felipe, conta que serão feitas 'surpresinhas' com os doces; a meta será fazer 400 destes brindes para serem entregues no sábado (6). As crianças dos bairros Cidade de Deus, Santa Luzia e Itapuã serão as agraciadas - nesta localidade, a Galoucura também irá fazer um "dia de festa" para elas, também no sábado, com piscina de bolinhas, pula-pula e refrigerante.

Para tanto, a torcida organizada precisa da ajuda para realizar as ações: as arrecadações das caixas de bombons estão a ser feitas na Rua Cidade Ibarra, 50, no bairro Progresso. Para o custeio dos brinquedos e guloseima para as crianças, a Galoucura Sete Lagoas está disponibilizando uma chave PIX para doação, de qualquer valor: 14226764633.

Ainda segundo Andrey, a organizada também realiza diversas ações solidárias em outras datas comemorativas, com Dia das Mães, Natal, entre outros.

Filipe Felizardo