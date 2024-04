Acidente na BR-040 em Paraopeba deixa pista interditada e carga de feijão espalhada

Duas carretas se envolveram em uma colisão na manhã desta quarta-feira (03/04) na BR-040, em Paraopeba, no km 430. A carga de um dos veículos, composta por feijão, ficou espalhada pela pista no sentido Brasília (DF).

De acordo com a Via 040, concessionária que administra a rodovia, a pista está interditada parcialmente no sentido Rio de Janeiro (RJ), com lentidão de 6 km. O ponto de referência para os motoristas é entre o trevo de Curvelo (BR-135) e Felixlândia.

Ainda não há previsão de liberação da pista. A Via 040 informa que equipes estão no local para realizar a limpeza da pista e o transbordo da carga.

