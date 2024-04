Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta (4)

Nesta quinta-feira (04), Sete Lagoas pode esperar um dia com variações climáticas. De acordo com os dados meteorológicos, o céu estará predominantemente ensolarado pela manhã, porém, há previsão de aumento de nuvens ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite.

Foto: Reprodução/ Internet

As temperaturas devem se manter estáveis ao longo do dia, com uma mínima de 20°C e uma máxima de 30°C. A umidade relativa do ar varia entre 50% a 90%, proporcionando um ambiente com alguma umidade.

Na parte da manhã, espera-se muitas nuvens, com ventos de direção sudeste a leste, e com intensidade fraca. À tarde, as nuvens devem persistir, com direção do vento mudando para leste a nordeste, mantendo-se a intensidade fraca. Durante a noite, a tendência é que as nuvens permaneçam, com ventos soprando do nordeste ao leste, ainda com intensidade fraca.

