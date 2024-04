URGENTE - Carro cai na Lagoa do Cercadinho na tarde desta quinta-feira (4)

Fato inusitado que aconteceu nesta quinta-feira (4) em Sete Lagoas: um veículo acabou entrando na Lagoa do Cercadinho, em uma dinâmica ainda desconhecida. Os vídeos correm as redes sociais.

Imagem enviada por leitor do site

Segundo informações de expectadores no local enviadas por volta das 14:10min, o carro já submergiu e estão fazendo a busca por ele. Polícia Militar, SAMU e Bombeiros já se encontram no local.

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou as autoridades, vejam a declaração:

"Por volta das 13h militares da 5ª Cia Ind BM foram acionados para resgate de vítimas que haviam entrado com um veículo na Lagoa do Cercadinho. Ao chegar no local os dois ocupantes do veículo Captivia já estavam na margem, em segurança. O condutor um indivíduo do sexo masculino, estava acompanhado de uma ocupante do sexo feminino dirigindo o referido veículo quando veio a perder o controle batendo em uma árvore da orla e na sequência entrando com o carro na água. Os dois ocupantes saíram do veículo por meios próprios antes do mesmo submergir totalmente e não apresentavam agravos à saúde. Compareceram também ao local o SAMU e ambas as vítimas recusaram encaminhamento ao hospital. Em função dos indícios de condução do carro em embriaguez, o condutor do veículo foi conduzido até a delegacia de polícia pela PMMG."

Da Redação