Estudos serão feitos na cratera do Santa Luzia em Sete Lagoas através de licitação

O abatimento de solo no cruzamento das ruas Tupiniquins com Nestor Fóscolo, bairro Santa Luzia em Sete Lagoas, local conhecido como "buraco do Cecé", será alvo de novos estudos hidrogeológicos e geotécnicos. A Prefeitura está convidando empresas com capacidade técnica para apresentar propostas aos estudos e posteriormente encaminhar a abertura de uma licitação para contratação dos mesmos.

Enrocamento e colocação de leiras de proteção foram adotados no lugar conhecido como "buraco do Cecé" para minimizar erosão por águas de chuva. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br, 04 de abril de 2024.

Foi publicado no Diário Oficial do Município em 1º de abril deste ano que a "Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG, por intermédio da secretaria municipal de obras, infraestrutura e serviços urbanos, torna público aos interessados em geral que será realizado em breve o processo de licitação, cujo objeto é a elaboração de serviços de engenharia consultiva para desenvolvimento de estudos hidrogeológicos, geotécnicos e projeto de tratamento da dolina/cavidade presente na esquina das ruas nestor fóscolo e tupiniquins na cidade de Sete Lagoas/MG".

O convite é feito a empresas "com capacidade técnica necessária à realização do objeto descrito acima, para apresentar propostas/orçamentos com a finalidade de auxiliar a Administração Pública na elaboração do orçamento estimado para a futura contratação que será feita por meio do devido processo licitatório".

As propostas deverão ser encaminhadas até as 23h59 do dia 19 de abril de 2024 para o e-mail apresentado no convite oficial (veja na íntegra aqui, página 06 do documento).

Relembre o caso

O local é histórico em Sete Lagoas desde que em 1988 um abatimento de grandes proporções aconteceu no mesmo ponto. Naquela época a administração pública optou por tapar o buraco. Por ter ocorrido na gestão do ex-prefeito Marcelo Cecé, o lugar ficou popularmente conhecido como "buraco do Cecé".

Em 02 de abril de 2023 um novo afundamento ocorreu no mesmo cruzamento, motivando isolamento da área e escavações por parte da Prefeitura Municipal para investigar as causas. Àquela altura não foram identificados maiores danos e o asfalto das ruas foi recomposto.

No mês de junho do ano passado especialistas estiveram no local fazendo estudos geofísicos e de sondagem para investigar possíveis causas do abatimento.

Em agosto de 2023 o terreno voltou a ceder no local. Durante entrevista no programa Passando a Limpo em 1º de setembro do ano passado o Secretário de Obras Antônio Garcia Maciel (Toninho Macarrão) revelou que havia sido identificada uma cavidade natural subterrânea a 57 metros naquela região e que obras de drenegam seriam feitas no entorno.

Em novembro do ano passado nossa reportagem também publicou uma matéria falando das incertezas que pairavam sobre o local e o que já exisitia de definição.

Atualmente a cratera possui enrocamento e leiras de proteção para minimizar o impacto que as enxurradas provocadas pelas chuvas poderiam causar no seu interior.

Necessidade de novos estudos

Procurado pela reportagem do SeteLagoas.com.br, o Secretário de Obras Antônio Garcia Maciel afirmou se tratar de "um problema sério que demanda estudos específicos de geotecnia para se fazer os trabalhos no local". Ele complementa que os estudos serão feitos antes de se repetirem as mesmas medidas do passado sem análise prévia: "A orientação técnica que obtivemos de um geólogo é não tapar. O estudo geotécnico é que vai nos dar o que pode ser feito, tapar ou não".

Ainda de acordo com Antônio Garcia, depois das investigações feitas em 2023 quatro empresas haviam sido indicadas à Prefeitura para apresentação de orçamentos, mas apenas uma elaborou proposta, número que não serviu de referência para contratação pelo serviço público. Com o convite publicado no último dia 1º, a expectativa da administração municipal é que o mínimo de três propostas seja obtido para dar prosseguimento ao processo licitatório.

*Matéria atualizada às 15:05 - 04/04/2024.

Vinícius Oliveira