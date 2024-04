Informações para os consumidores do evento Aleluia Fest que foi adiado

Em nota divulgada nessa quinta-feira (4), o PROCON Sete Lagoas aponta que realizará um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os organizadores do Aleluia Fest, evento que seria realizado no dia 30 de março, que foi adiado. O órgão irá pedir os esclarecimentos do evento acerca do reembolso dos ingressos.

Imagem: Procon Sete Lagoas

Relembre o caso

O festival Aleluia Fest foi adiado em 27 de março último, faltando três dias para a sua realização - De acordo com os organizadores, por motivos climáticos "Reforçamos que a segurança e a melhor experiência são nossas prioridades absolutas. Evento aberto, open bar, pensamos no bem de todos!

Agradecemos a compreensão de todos os participantes e colaboradores."

Na nota divulgada nas redes sociais, eles apontaram que o evento será realizado em outro dia e que os ingressos adquiridos serão mantidos, (veja aqui).

NOTA PROCON:

Em 03/04/2024 o PROCON realizou reunião técnica com parte dos Organizadores e Produtores do Evento Aleluia Fest, com o objetivo de esclarecimentos e apresentação de plano para reembolso dos ingressos.



Nesta sexta feira (05/04/2024) o PROCON apresentará Termo de Ajustamento de Conduta aos Organizadores e Produtores do Evento Aleluia Fest.



Após a assinatura do TAC, divulgaremos nos canais oficiais a forma e prazo de reembolso aos consumidores que adquiriram ingressos para o Evento Aleluia Fest.



O PROCON ESTÁ A DISPOSIÇÃO PARA INFORMAR, ORIENTAR E PROTEGER OS CONSUMIDORES DE SETE LAGOAS E REGIÃO.

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou os organizadores acerca do pronunciamento do PROCON, além de outros detalhes. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

Da Redação