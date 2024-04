Audiência Pública discutiu Lei Aldir Blanc 2 junto à classe artística de Sete Lagoas

Com investimento no setor cultural até 2027, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, a União repassará a estados e municípios verba para chamamentos públicos, prêmios, cursos, oficinas, performances, entre outros. Trata-se da Lei Aldir Blanc 2, apresentada à classe artística de Sete Lagoas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, em audiência pública na noite desta terça-feira, 2 de abril, na Câmara Municipal.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Com mais de duas horas de duração, artistas, produtores culturais, servidores e membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais lotaram o plenário da Câmara e discutiram propostas para o melhor uso dos recursos da ordem de aproximadamente R$ 1,6 milhão a que Sete Lagoas tem direito, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. "Temos em mãos uma ferramenta de fomento cultural muito importante. Poderemos criar uma estrutura em rede de projetos que irão ampliar o olhar e a vocação cultural da cidade", afirmou o superintendente geral de Cultura e Juventude, Alan Keller.

A gerente de Programas e Projetos Culturais da Prefeitura, Lígia Valadares, apresentou a lei e o diagnóstico dos fóruns setoriais de cultura, realizados na última semana envolvendo diversos setores como artes cênicas, artesanato, artes plásticas, artes visuais, design, moda, culturas populares e urbanas, música, produção cultural, técnicos das artes, literatura, patrimônio histórico, gastronomia, audiovisual, games, fotografia e novas mídias. "Não estamos falando mais de um recurso emergencial, como foram as leis Aldir Blanc 1 e Paulo Gustavo. Tivemos um saldo remanescente de cerca de R$ 600 mil por falta de projetos aprovados. Felizmente, a lei foi prorrogada e não podemos deixar passar de novo", alertou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Cooperseltta, enalteceu a importância da audiência. "Queremos fazer melhor do que foi feito nas outras leis. Temos um time profissional e técnico e estamos à disposição para apoiar vocês. Os fóruns foram bastante esclarecedores e transparentes. Essa audiência é para isso. Discutiremos ponto a ponto da lei e ouviremos todas as sugestões para elaborarmos editais que possam contemplar a todos"

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM