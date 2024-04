Dia abafado: veja a previsão do tempo no 'sextou' de Sete Lagoas

'Sextou' com muito calor em Sete Lagoas: hoje será um dia abafado, com possibilidade de chuva isolada à noite. Acompanhe a previsão do tempo.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

O dia começou com céu aberto, porém, ao avançar as horas, a nebulosidade toma conta do firmamento, mas não choverá durante o tempo de luz solar. Mais à noite, estão previstas precipitações, porém, o calor não dissipará fácil.

A mínima registrada foi de 19ºC e a máxima será de 31ºC. O final de semana será quente - com máximas acima dos 30ºC, Sete Lagoas não terá chuvas.

