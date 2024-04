Boletim: quase 6,5 mil casos de dengue e 8 mil de chikungunya em Sete Lagoas

Apesar do Ministério da Saúde apontar que o pico da dengue já passou por Minas, Sete Lagoas já chega próximo a 6,5 mil casos da doença, em boletim de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Enquanto isso, a chikugunya não dá trégua.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Os dados são de quinta-feira (4). Foram apurados 6.483 casos confirmados de dengue, e 7.234 em investigação. Até o momento, não há óbitos suspeitos na cidade.

Chikugunya

Registrando a maior quantidade de óbitos pela doença no estado, Sete Lagoas atinge, no boletim, 8.717 casos de chikungunya, com quase 10 mil prováveis. Uma morte ainda está a ser investigada.

Filipe Felizardo