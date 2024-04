Acidente entre moto e carro na Av. Nações Unidas deixa um ferido em Sete Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (05), um acidente envolvendo uma moto e um carro na Avenida Nações Unidas, em Sete Lagoas, deixou um ferido.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

De acordo com informações preliminares, a vítima, que ainda não foi identificada, estava na motocicleta quando colidiu com o carro. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e prestaram os primeiros socorros ao ferido no local.

Após os atendimentos, o paciente foi encaminhado para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, mas não apresenta ferimentos graves.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida.

De acordo com informações passadas à nossa reportagem, a Polícia Militar foi ao local do acidente, mas os veículos já tinham sido removidos. No entanto, os envolvidos foram até o 25º BPM para registrar a ocorrência.

A matéria está em atualização e novas informações serão publicadas em breve.

