Carro incendiado interdita BR 040 e congestiona sentido Sete Lagoas

Um carro pegou fogo na tarde desta sexta-feira (5) na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, interditando parcialmente a rodovia e causando congestionamento. O motorista não se feriu.

Foto: Reprodução/ Internet

O incêndio aconteceu no km 522, próximo ao bairro Cabral, pouco depois da Churrascaria Bonanza. O veículo, que ainda não teve a causa do incêndio identificada, foi tomado pelas chamas no acostamento da pista no sentido Sete Lagoas (MG). A faixa da direita foi interditada para garantir a segurança dos motoristas.

Equipes da Via 040, concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas ao local para controlar as chamas e liberar a pista. O congestionamento no sentido Sete Lagoas chegou a cinco quilômetros, a partir da passagem do Ceasa.

Da redação com Itatiaia