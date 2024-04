Treinamento simulado prepara Guarda Municipal para situação real de violência no Hospital Municipal em Sete Lagoas

O Hospital Municipal de Sete Lagoas está muito bem preparado para situações onde a segurança de funcionários, pacientes e visitantes deve ser garantida. Depois de realizar treinamento sobre ocorrências de incêndio e pânico, a principal unidade de saúde pública da região recebeu um exercício simulado para casos de violência. A atividade altamente realista foi coordenada pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã desta sexta-feira, 5 de abril.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O botão do pânico é um importante equipamento do Plano Municipal de Segurança em Prédios Públicos. O simulado em tempo real teve como alvo principal dois indivíduos armados que colocam em risco a vida de quem estava no hospital naquele momento. “A Guarda Municipal tem o dever de garantir a segurança em todas as repartições municipais, principalmente unidades hospitalares. Realizamos rondas constantes e, em caso de acionamento do botão do pânico, o protocolo direciona nossas equipes imediatamente para estas unidades”, explica Sérgio Andrade, comandante da GCM.

O sistema de segurança evidencia a necessidade de integração entre setores. Assim que o alarme é acionado no Hospital Municipal, a central de monitoramento identifica o chamado e aciona as equipes da Guarda Municipal. O plano tático retira pessoas da área de risco e direciona os agentes para o local exato da ocorrência. “A atividade foi muito bem-sucedida. A primeira viatura chegou em aproximadamente dois minutos e toda a ação foi realizada em pouco mais de 10 minutos. Esta é a finalidade principal, garantir a integridade física de todos com agilidade e planejamento tático”, esclarece Sérgio Andrade.

A tecnologia salva vidas e deixa a sensação de segurança para quem trabalha diariamente no Hospital Municipal. A ação foi simulada, mas todos sabem que, em caso de uma situação real, existe um protocolo eficiente. “Estamos muito agradecidos por esta atenção especial da Guarda Municipal. A atual gestão municipal têm se preocupado com a saúde das pessoas, mas também com a integridade física de todos que frequentam a nossa unidade. Infelizmente, existem casos frequentes e esse respaldo é fundamental para evitar tragédias”, ressaltou Iara Carvalho, superintendente Administrativa do Hospital Municipal.

Protocolo municipal

O Protocolo Municipal de Segurança em Prédios Públicos é formado por um grande investimento da Prefeitura e também por ações estratégicas. Em agosto de 2022, entraram em operação 296 câmeras de vigilância divididas entre 47 Escolas Municipais e 10 Centros Educacionais de Educação Infantil (CEMEI). Toda a Rede Escolar Municipal é integrada a uma central de monitoramento que funciona 24h, onde é feita a vigilância remota das unidades.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM