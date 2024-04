Faculdade Atenas realiza atendimentos gratuitos no Shopping Sete Lagoas em comemoração ao Dia Mundial da Saúde

Nesse domingo (7) Dia Mundial da Saúde, acontecerá no Shopping Sete Lagoas atendimentos básicos como aferição de pressão, orientações sobre saúde entre outros serviços.

Em parceria com a Faculdade Atenas de Sete Lagoas, o Shopping estará disponibilizando o Espaço Coworking, em frente à Rosa Make, para aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre saúde e qualidade de vida serão oferecidos gratuitamente das 14h às 17h.

A redação do SeteLagoas.com.br entrou em contato com a Faculdade e tivemos respostas do setor comercial:

"Já realizamos essa parceria anteriormente, na intenção de promover a saúde, compartilhar informações. O stand é disponibilizado pelo shopping para que nossos alunos possam ir e colocar o conhecimento em prática."

Um momento perfeito para tirar um tempo para você e seu bem-estar.

