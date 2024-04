Manifestação cobrará asfaltamento de estrada rural entre Sete Lagoas e Araçaí

Uma manifestação está agendada para sábado (06/04) às 15h na estrada que liga as cidades de Sete Lagoas a Araçaí. Os organizadores cobram o asfaltamento do restante da estrada entre os municípios mineiros.

Foto: Google Street View (outubro 2021) / Reprodução

A organização do ato está sendo feita pela Associação Comunitária da Estiva e Adjacências (ACEA) e da Associação de Silva Xavier. Além dessas duas comunidades, a estrada passa também pelas de Paiol, Estreito, Carvalho de Almeida, entre outros e é uma importante via de tráfego para moradores, trabalhadores, produtores rurais e demais empresas.

Para Antonio Augusto Simão Neto, vice-presidente da ACEA, essa demanda e cobrança pelo asfaltamento da via que já dura décadas se liga ao fato de os transeuntes conviverem com áreas degradadas por assoreamento pluvial, pontes estreitas e de alto risco, trechos com excesso de vegetação nas margens e manutenção precária, excesso de poeira ou barro, buracos e valas. Ainda segundo o representante, isso vem ocasionando prejuízos às comunidades e usuários da estrada, muitas vezes com danos irreparáveis quando acontecem graves acidentes.

O ato público está marcado para acontecer no sábado 06/04/2024, às 15h na estrada próximo à entrada para o Paiol:

*Matéria atualizada às 17:43 - 05/04/2024

Da Redação