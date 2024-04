Veja a previsão do tempo em Sete Lagoas neste fim de semana

A previsão do tempo para este fim de semana em Sete Lagoas indica um cenário misto de sol e possíveis chuvas isoladas, confira:

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

No sábado (06), o dia começará com sol e nevoeiro pela manhã, porém ao longo do dia são esperadas pancadas de chuva.

As temperaturas variarão entre 17°C (mínima) e 31°C (máxima). A previsão de chuva indica uma quantidade de 5mm, com probabilidade de 90%. Os ventos predominantes serão do leste, atingindo cerca de 10km/h. Quanto à umidade do ar, esta oscilará entre 51% e 98%.

No domingo (07), espera-se um dia quente, sem ocorrência de chuvas, com o sol alternando entre algumas nuvens.

As temperaturas variarão entre 18°C (mínima) e 31°C (máxima), sem previsão de chuva (0mm, 0% de probabilidade). Os ventos seguirão predominantemente do leste, com velocidade de até 13km/h. A umidade do ar ficará entre 52% e 96%.

Da redação