Prepare o protetor solar! Segunda (08) será ensolarada em Sete Lagoas

E o sol volta a reinar em Sete Lagoas nesta segunda-feira (08), segundo a previsão do tempo. O dia será ensolarado com algumas nuvens. As temperaturas oscilarão entre 16°C de mínima e 30°C de máxima, sem previsão de chuva.

Foto: Reprodução/ Internet

A umidade relativa do ar variará entre 40% e 90%. Durante a manhã, espera-se muitas nuvens, com ventos fracos soprando do leste-sudeste. À tarde e à noite, a condição de muitas nuvens permanece, com ventos fracos soprando predominantemente do leste-nordeste. As temperaturas permanecerão estáveis ao longo do dia.

Da redação