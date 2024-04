Motociclista de Sete Lagoas morre após colidir com carro na MG-323 nesse domingo

Um grave acidente na manhã deste domingo (7) na MG-323, entre Baldim e Vila Amanda, resultou na morte de um jovem personal trainer de Sete Lagoas, Pedro Henrique Gomes Lopes, de 24 anos.

Foto: Reprodução

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o condutor do carro seguia pela rodovia no sentido Vila Amanda/Baldim quando, próximo ao km 21, em uma curva, deparou-se com a moto de Pedro Henrique vindo no sentido contrário. Testemunhas, amigos da vítima que presenciaram o acidente, confirmaram que o motociclista realizava uma ultrapassagem a diversas outras motos, acessando a contramão da direção, quando colidiu frontalmente com o carro.

Com o impacto da colisão, Pedro Henrique ficou preso às ferragens da moto sob o carro, aparentemente sem vida e com o capacete partido. O SAMU foi acionado ao local, mas apenas constatou o óbito do jovem. A perícia técnica da Polícia Civil esteve presente para realizar os levantamentos do acidente.

O corpo de Pedro Henrique foi liberado para a funerária e será velado nesta segunda-feira (08)

Da redação com informações do 19ºRPM