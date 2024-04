Confira o cronograma do bloqueio contra o Aedes aegypti de 8 a 12 de abril em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - segue esta semana com os trabalhos de combate ao pernilongo causador das arboviroses dengue, zika e chikungunya (Aedes aegypti). Diferentemente do fumacê, que passa em dias e horários pré-determinados, geralmente no início da manhã e no fim da tarde, o bloqueio ocorre apenas em regiões de lagoas, córregos e brejos, e sempre após às 22 horas para que cause o menor dano possível às pessoas e aos animais. Este trabalho, que conta com o apoio da equipe de combate ao pernilongo, é realizado de segunda a sexta.

Boletim epidemiológico

Até o último dia 30 de março já foram contabilizados no município oficialmente 9.220 notificações de suspeita de Chikungunya, sendo 1.737 resultados positivos; 7.657 notificações de casos suspeitos de Dengue, com 252 casos positivos; e 39 notificações de Zika, com nenhum caso positivo até o momento. A cidade segue com 13 óbitos confirmados, sendo dez por Chikungunya (seis homens de 87, 97, 65, 66, 45 e 73 anos e quatro mulheres de 94, 95, 58 e 75 anos), e três por dengue (uma menina de oito anos, uma mulher de 37 e um jovem de 17 anos).

Plantões suspensos

Devido à diminuição nas notificações de casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika, os plantões de arboviroses nas unidades de saúde até às 20 horas foram suspensos. Pacientes com sintomas devem procurar as unidades para atendimentos e acompanhamentos: ESF (7h às 17h) e UBS (7h às 19h). Fora desses horários ou em casos mais graves, a orientação é procurar o PA Belo Vale ou a UPA 24 Horas. "É muito importante que a população também colabore, evitando jogar lixo em terrenos e conferindo diariamente seu quintal", reforça a superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde do Município, Maitê Rodrigues.

Região de córregos, lagoas e brejos

Rota 1 – Dia 08/04/2024 – a partir das 22h Área de mata bairro Vila Santa Helena e Cedro Cachoeira Área de mata Campo de Aviação e Cemig Avenida Vila Lobos Campo Serrinha Área de mata -bairro Santa Cruz

Rota 2 – Dia 09/04/2024 – a partir das 22h Lagoas Boa Vista – bairro Boa Vista Catarina – bairro Catarina Cercadinho – bairro Jd Cambuí, Jd Arizona, Mangabeiras Paulino e Feirinha – centro

Rota 3 – Dia 10/02/2024 – a partir das 22h Canal do Montreal – bairro Montreal Avenida Irma Flavia/Corrego Diogo – bairro Monte Carlo e Canada Córrego Diogo – centro Avenida Bouqueirão – bairro Santo Antonio

Rota 4 – Dia 11/04/2024 – a partir das 22h Lagoas e brejos bairro Ondina Vasconcelos Bairro Lagoa Azul Bairro Santa Felicidade Bairro Lagoa Grande Avenida Padre Tarciso – bairro Jd Primavera, Bela Vista e Campestre

Rota 5 – Dia 12/04/2024 – a partir das 22h Avenida Perimetral Avenida Nações Unidas – Jardim Arizona Corrego Iraque – bairro Iraque Corrego Kwait – bairro Luxemburgo e Kwait



