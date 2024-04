Sete Lagoas: sol entre nuvens e temperaturas amenas marcam a terça-feira (9)

Sete Lagoas se prepara para receber um dia marcado pela dança do sol entre nuvens, conforme indicado pela previsão meteorológica para esta terça-feira, dia 9. Os moradores da região podem respirar aliviados, pois não há expectativa de chuvas para o dia.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas apresentarão uma estabilidade agradável ao longo do dia, com a mínima marcando 18°C e a máxima atingindo os 30°C. Umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 85%, proporcionando um equilíbrio que contribui para o conforto dos habitantes locais.

No período da manhã, o céu amanhecerá pontilhado por poucas nuvens, enquanto uma brisa suave soprará predominantemente do leste-nordeste. À tarde, as nuvens ganharão mais espaço no firmamento, acompanhadas por ventos fracos vindos do sudeste-sul. Ao cair da noite, a tendência será de manter o cenário nublado, com os ventos mudando para leste-sudeste e mantendo-se fracos.

