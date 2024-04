Crianças de Sete Lagoas ganham guloseimas em ação social da Galoucura

O final de semana foi muito doce para a criançada de três bairros de Sete Lagoas: em uma ação social remetendo à Páscoa, a torcida organizada Galoucura fez a entrega de 1000 'surpresinhas' com bombons, em campanha de doação.

Foto: Galoucura Sete Lagoas / divulgação

A ação foi realizada no último sábado (6). Meninos e meninas moradores dos bairros Santa Luzia, Cidade de Deus e Itapuã ganharam as guloseimas e puderam brincar em pula-pula, tomar refrigerantes e picolés.

De acordo com Andrey Felipe, um dos organizadores, a ação de Páscoa antes seria consistida em doação das caixas de bombom, mas, para aumentar a quantidade de crianças, resolveram fazer as surpresinhas. Com o dinheiro arrecadado para os brinquedos, também foram comprados outras guloseimas.

Filipe Felizardo