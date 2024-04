Empreendimento de qualidade: família Nogueira lança Residencial Montserrat em Sete Lagoas

No ano em que a Colorado celebra seu 25º aniversário no mercado, ocorreu no último sábado (06/04) o lançamento do Residencial Montserrat em Sete Lagoas. Idealizado pelos empresários Adriano e Juliano Nogueira, junto com a mãe Maria José, o empreendimento apresenta um novo conceito de qualidade de vida, unindo segurança e contato com a natureza.

Divulgação

O evento foi bastante prestigiado, com vários lotes já vendidos. Os empreendedores compartilharam suas visões sobre o Residencial:

Maria José Henriques Nogueira, Diretora da Colorado Empreendimentos, enfatizou que o Residencial Montserrat foi concebido desde o início para atender às necessidades e desejos dos clientes e futuros moradores, com ênfase em segurança e preservação ambiental. Ela ressaltou a localização privilegiada do empreendimento, sua segurança, topografia levemente ondulada e amplas áreas verdes, ideais para uma vida de qualidade. "O empreendimento chega para, definitivamente mudar conceitos, mostrando que, propostas pensadas para o bem comum e o comportamento consciente, podem, com certeza, transformar um bairro e uma cidade em um lugar melhor para se viver", declarou.

Ela também destacou que cada empreendimento entregue, sendo este o nono, reforça a convicção de estarem seguindo o caminho correto, sempre buscando oferecer o melhor com seriedade, honestidade e qualidade em benefício dos clientes. "Tudo isso aumenta ainda mais o nosso compromisso com a cidade, com os cidadãos e com o meio ambiente e é por isso que estamos sempre investindo em projetos e ações sociais, garantindo que os impactos deles sejam positivos para o nosso futuro", concluiu.

Adriano Henriques Nogueira, um dos proprietários da Colorado Empreendimentos, expressou sua satisfação em entregar mais este projeto: "Com memorável gratidão, profissionalismo, buscamos colocar em prática todo o aprendizado, competência, obtido com nosso pai, o engenheiro civil Arnaldo Nogueira que nos deixou um grande legado de honradez e retidão. Desta forma, este projeto foi executado com qualidade, técnica e zelo almejando assim conquistar ainda mais a credibilidade e confiança dos nossos clientes. É importante ressaltar que projetar, aprovar e executar um projeto imobiliário desse porte, é uma tarefa desafiadora", enfatizou.

Para Leonardo Chaves Costa, Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete, que prestigiou o lançamento, destacou a importância do empreendimento. “ È motivo de orgulho para nós do Sicoob Credisete o lançamento do Residencial Montserrat parabenizar a Colorado Empreendimentos que a cidade só tem a ganhar com a magnitude deste projetoo para uma região que já conta com excelentes condomínios. Quem adquirir o imóvel só tem a ganhar porque com certeza terá muita qualidade de vida. E como nosso associado nosso há anos, é motivo de satisfação e alegria participar de mais este empreendimento desta conceituada empresa, com mais de 25 anos de muito sucesso que acredita nesta parceria com o Sicoob Credisete”, disse.

Para ele, este resultado é fruto de um trabalho em equipe: "Este projeto exigiu bastante trabalho, técnica, dedicação atrelado ao engajamento por parte de muitos profissionais, prestadores de serviço , funcionários de diversas áreas a quem agradecemos pela competência e parceria na execução desse empreendimento. O nosso agradecimento é para todos os clientes e futuros clientes, que acreditam na nossa empresa, na excelência de nossos projetos em especial o que lançamos o Residencial Montserrat", comemorou.

Júnia Villani, arquiteta e cliente do Montserrat, compartilhou sua experiência: "Pesquisei muito antes de comprar e até brinquei que será aqui que vou passar o resto dos meus dias. Já estou ansiosa pelo projeto. Mas levando em conta a seriedade da Colorado Empreendimentos e o acervo que Arnaldo Nogueira deixou para a família de tudo de bom que Arnaldo significou para Sete Lagoas com trabalho, competência e seriedade. Pra mim no mercado Arnaldo era uma das pessoas que eu mais admirava que atuamos em engenharia e arquitetura. Eu fico duplamente feliz, pela empresa, por Arnaldo e pelos proprietários Adriano e Juliano, que realizaram este projeto e pela oportunidade de construir em um lugar tão agradável, diferenciado como o Montserrat", afirmou.

Para a arquiteta, dois fatores fundamentais na decisão de adquirir foram a localização próxima à Avenida Perimetral, proporcionando fácil acesso a qualquer parte da cidade com rapidez, e a proximidade de seu filho e netos, que residem no Da Vinci, tornando-a ainda mais confiante de que fez a escolha certa.

Da Redação