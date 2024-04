Biblioteca Pública de Sete Lagoas terá programação especial na Semana da Literatura Infantil

Duas datas importantes para os amantes dos livros. No dia 9 de abril, comemora-se o Dia da Biblioteca e no dia 18 de abril, o Dia Nacional da Literatura Infantil. Em Sete Lagoas, a Biblioteca Municipal Dr. Avellar, com seus mais de 40 mil títulos, empresta pelo menos 80 exemplares por dia a mais de cinco mil leitores cadastrados e não vai deixar as datas especiais passarem em branco.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"As crianças são o futuro do nosso país e a leitura é muito importante para isso. Será um evento simples, mas que atenda a esse público. Esta semana fecharemos a programação junto à equipe, de forma colaborativa. Em função da morte do Ziraldo, um ícone da literarua infantil que nos deixou essa semana, pensamos em tematizar essas ações", adianta a gerente de Espaços Culturais do Município, Vanessa Coutinho de Oliveira.

Livros para todas as idades, para todos os gostos e estudos. Dos clássicos aos modernos. Dos infantis aos religiosos. Inclusive de autores sete-lagoanos. "Apesar de termos um público de maioria feminina, solteira, de 21 a 30 anos, que prefere uma literatura moderna, temos também os clássicos como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade... Os livros espíritas também são bastante procurados, como Zíbia Gasparetto, além da literatura americana. Temos também uma estante só com autores de Sete Lagoas. Em destaque, colocamos livros novos e também os autores sete-lagoanos", explica o supervisor da biblioteca, Eraldo Caldeira Brant.

Pegar um livro emprestado na biblioteca é muito fácil. Basta se cadastrar apresentando uma foto 3x4 para a confecção da carteirinha, um comprovante de endereço e um documento de identidade. Cada empréstimo, que dura uma semana, pode ser renovado por até mais duas semanas.

A Biblioteca Pública Municipal Dr. Avellar funciona de segunda a sexta, de 7h às 19h e, além de livros, também conta com espaço infantil e sala de estudos. Para mais informações, você pode ligar para o telefone (31) 3779-3525 ou acessar o Instagram @bibliotecasete.

A lista de livros disponíveis se encontra clicando aqui.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM