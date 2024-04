Óbitos por dengue e chikungunya são investigadas em Sete Lagoas

Subiram para três o número de óbitos que estão sob investigação pela chikungunya e um por dengue em Sete Lagoas, de acordo com o Boletim de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), atualizados nesta terça-feira (9).

Foto ilustrativa / reprodução: internet

A cidade tem 9.091 casos de chikungunya confirmados, com dez mortes. Quase 57% dos contaminados são mulheres, nas faixas etárias entre 20 a 29 anos e 40 a 49 anos. Ainda de acordo com a SES-MG, estão a apurar 9,5 mil casos prováveis, com três óbitos.

Outra arbovirose, a dengue, já contaminou 7.214 setelagoanos, causando três mortes. 54% dos casos acometeram mulheres, na maior parte de 20 a 29 anos. Um óbito e 7.984 casos prováveis estão a ser investigados.

Filipe Felizardo