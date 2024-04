Sete Lagoas: Trecho da Rua Equador será interditado a partir do dia 15 de abril

Dando sequência às obras de interligação da rede de esgoto da cidade à futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no bairro Tamanduá, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - informa que, a partir da próxima segunda-feira, 15 de abril, até sexta, 19 de abril, o trânsito será interrompido na Rua Equador, desde seu início, na esquina das ruas Policena Mascarenhas e Eduardo Alves Ferreira, na altura da Escola do Sesi, indo até a esquina da Rua Bitula Lanza, três quarteirões à frente. A interdição inclui também as ruas Agapito da Silva Melo e Ângelo Lanza, entre a Rua Equador e a Av. Dr. Renato Azeredo.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Nesse período, motoristas devem ficar atentos às faixas de sinalização e aos desvios sugeridos. Quem desce a Rua Equador no sentido bairro-centro deve virar à direita na Rua Manganês para acessar a Av. Tunico Reis ou à esquerda na Rua Sulfumiro de Freitas, até a Rua Dom Pedro I e, então, virar à direita na Rua Mendes para acessar a rua Policena Mascarenhas ou a Av. Dr. Renato Azeredo. Já quem vem do centro pela rua Policena Mascarenhas e precisaria subir a Rua Equador, deve virar à esquerda, na Rua Eduardo Alves Ferreira, depois à direita na Av. Renato Azeredo e então pegar a Av. Tunico Reis. Ou, então, pegar a Rua Mendes, ao lado do Santa Helena Progresso, até a Rua Dom Pedro I, virar à esquerda na Rua Sulfumiro de Freitas e, depois, à direita, já na Rua Equador, após o trecho em obras.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU, antiga Seltrans) providenciará informativos aos empreendimentos de grande porte localizados no entorno, além de comunicar os prestadores de transporte público coletivo e de transporte escolar, para que tenham ciência dos desvios e providenciem rotas alternativas. A nova rede de esgoto vai interligar toda a região dos bairros Flórida, Progresso, Morro do Claro, Vitória da União e Condomínio Blue Garden, praticamente acabando com o lançamento de esgoto in natura no Córrego dos Pinhões.

De acordo com o supervisor do SAAE de Sete Lagoas, Marcos Wagner Lopes Júnior, a obra, chamada de interceptor dos pinhões, vai conectar todos esses bairros, com aproximadamente 12 quilômetros de rede de esgoto, colocando um fim à poluição do córrego. "A tendência é que a gente chegue em zero esgoto. A partir daí, entraremos com a fiscalização informando toda a população para que não jogue mais esgoto tanto no Córrego dos Pinhões quanto nos demais córregos, para que possamos voltar a ter córregos cristalinos como antigamente", prevê.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM