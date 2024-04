Quarta-feira com sol, nuvens e probabilidade de chuva em Sete Lagoas

A previsão do tempo para esta quarta-feira em Sete Lagoas aponta para um dia marcado por variações climáticas. De acordo com os dados meteorológicos, o sol predominará durante a manhã, porém, ao longo do dia, é esperado o aumento de nuvens, culminando em pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. As temperaturas oscilarão entre uma mínima de 20°C e uma máxima de 32°C, com tendência de elevação ao longo do dia.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

Em relação à precipitação, espera-se um acúmulo de 7mm de chuva, com uma probabilidade de ocorrência de 10%. Quanto à umidade do ar, os valores máximos chegarão a 80%, enquanto os mínimos ficarão em torno de 30%.

Durante a manhã, prevê-se muitas nuvens acompanhadas de chuva, com direção do vento predominante no sentido leste-sudeste e intensidade fraca. Na tarde, a situação se mantém com muitas nuvens e chuva, enquanto a direção do vento muda para o oeste-noroeste, mantendo a intensidade fraca. Já durante a noite, a previsão é de continuidade das nuvens e chuva, com a direção do vento voltada para leste-nordeste e mantendo-se a intensidade fraca.

