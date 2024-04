Caged: Sete Lagoas volta a ter saldo positivo na geração de empregos formais em fevereiro de 2024

O Brasil criou 306 mil vagas com carteira assinada no mês de fevereiro de 2024, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na semana passada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Já Minas Gerais fechou o 2º mês do ano com saldo positivo de 35.980 postos de trabalho. Desses, 227 foram criados em Sete Lagoas, resultado de 2.780 desligamentos e 3.007 admissões.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Depois de um dezembro e um janeiro ruins, com saldos negativos de 101 e 11 vagas, respectivamente, os empregos voltaram a crescer na cidade, ultrapassando inclusive as baixas dos dois últimos meses, já que novembro teve saldo positivo de 72 empregos criados. No acumulado dos últimos 12 meses (março de 2023 a fevereiro de 2024), o saldo positivo é de 1.465 vagas criadas no município. No total, a cidade possui 65.695 trabalhadores com carteira assinada, segundo o Caged. Entre os setores, quem mais gerou vagas líquidas em fevereiro foram serviços (225) e indústria (57). Agropecuária demitiu e contratou a mesma quantidade de profissionais. Já os demais setores apresentaram resultados negativos: comércio (-53) e construção civil (-2).

Comparando Sete Lagoas às cinco cidades mineiras de população semelhante (entre 200 mil e 300 mil habitantes), o município empatou com Governador Valadares, que também gerou 227 vagas líquidas, ficou à frente de Lagoa Santa, com 144 postos de trabalho, e atrás de Divinópolis (411 empregos formais) e Ipatinga, que teve saldo positivo de 889 vagas.

Foto: Divulgação

Empreendedorismo

Segundo informações da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, foram formalizadas 68 novas inscrições de CNPJs em janeiro, 136 em fevereiro e 95 em março de 2024, num total até o momento de 299 novos cadastros de pessoas jurídicas na cidade desde o início do ano. Já o Sebrae local registrou 184 novos MEIs em fevereiro e 173 em março. A microrregião de Sete Lagoas possui um total de 35.719 MEIs ativos, segundo o relatório da entidade.

Fontes: Caged, Sala Mineira do Empreendedor e Monitor MEI Sebrae