Agentes da GCM Sete Lagoas socorrem criança engasgada

Uma patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas salvou a vida de um bebê que estava com engasgo. O fato aconteceu na madrugada de segunda-feira (8).

Foto: Guarda Civil Municipal / reprodução / Instagram

De acordo com a corporação, enquanto a equipe estava a realizar o patrulhamento, um carro em alta velocidade passa por eles - este estava ocupado por um casal, que estava com seu filho engasgado, procurando por socorro. A Guarda não informou o local da abordagem.

Os agentes conseguiram realizar a manobra de primeiros socorros e desobstruir as vias respiratórias do bebê. Após, a criança foi levada para o pronto-socorro. “A pronta resposta e a habilidade dos nossos guardas salvaram uma vida hoje. Estamos orgulhosos do profissionalismo demonstrado pela equipe", disse o comandante da GCM, Sérgio Andrade.

Da redação com GCM Sete Lagoas